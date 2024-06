Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Wertgegenstände entwendet

Pforzheim (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Brötzingen eingebrochen und haben unter anderem mehrere Handtaschen, ein Handy und etwas Schmuck an sich genommen.

Gegen Mitternacht drang die Täterschaft in die Räumlichkeiten des in der Theodor-Mohr-Straße gelegenen Hauses ein. Hierzu wurde offenbar der im rückwärtigen Bereich gelegene Balkon bestiegen und im Anschluss die Balkontür gewaltsam geöffnet. Nachdem der Täter einige Gegenstände eingesteckt hatte, verließ er unerkannt den Tatort. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

