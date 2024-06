POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen dauert weiter an - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots) - Am Mittwoch hat sich auf der Kreisstraße 4779 vor dem Stadtteil Rexingen ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 60-jährige Fahrzeuglenkerin ist hierbei noch an der Unfallstelle verstorben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 60- jährige Fahrzeuglenkerin eines Pkw VW die Kreisstraße 4779 von Rexingen kommend in ...

