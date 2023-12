Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ohne Führerschein und Versicherungsschutz, aber mit Alkohol und Drogen im Blut unterwegs

Windeck (ots)

Am Montag (04. Dezember) fiel einer Streifenwagenbesatzung in Windeck gegen 16:20 Uhr ein Pkw ohne Kennzeichen auf. Der Citroen fuhr auf der Kreisstraße 7 (K7) von Leuscheid kommend in Richtung Rosbach. Da die Polizisten in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, mussten sie wenden, um das verdächtige Fahrzeug anhalten zu können. Dies wollte dessen Fahrer offenbar verhindern: Er erhöhte die Geschwindigkeit stark und fuhr auf den Kreisverkehr K7/Landstraße 333/Bundesstraße 256 zu. Vor dem Kreisverkehr staute sich der Verkehr, was den Flüchtenden dazu veranlasste, Verkehrszeichen zu missachten, an den Wartenden vorbei und entgegen der Fahrtrichtung durch den Kreisverkehr zu fahren und diesen in Richtung Schladern zu verlassen. Hier wendete der Mann den Citroen und fuhr zurück in Richtung Kreisverkehr. Dort konnte er durch die Polizeibeamten angehalten werden. Diese stellten bei dem 35 Jahre alten Mann aus Waldbröl im Laufe der Kontrolle dann eine Reihe weiterer Verstöße fest. So war der Mann nicht nur ohne Kennzeichen unterwegs, für das Auto bestand auch kein Versicherungsschutz und eine gültige Fahrerlaubnis war ebenfalls nicht vorhanden. Eine Atemalkoholkontrolle, die wegen Alkoholgeruchs in der Atemluft durchgeführt wurde, ergab einen Wert von rund 1 Promille. Auch ein Drogenschnelltest fiel positiv auf Amphetamin und Cannabis aus. Ein Arzt entnahm dem 35-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten im Anschluss ausdrücklich die Weiterfahrt und fertigten Anzeigen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholgenuss und anderer berauschender Mittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell