Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Auseinandersetzung festgenommen

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (12.07.2024) einen 42 Jahre alten Mann an der Schmidener Straße festgenommen, der im Verdacht steht, einen 43 Jahre alten Mann schwer verletzt zu haben. Die beiden Männer gerieten gegen 20.20 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft aus bislang nicht geklärter Ursache in Streit, in dessen Folge der 42-Jährige den 43-Jährigen schwer verletzt haben soll. Alarmierte Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe und nahmen den 42-Jährigen fest. Der 42-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Samstag (13.07.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

