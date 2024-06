Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrzeugführerin

Hünfeld. Am Dienstag (25.06.), gegen 16:30 Uhr, kam es auf der B 27 zwischen Hünfeld-Rückers und Hünfeld-Süd zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld musste nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen seinen Daimler Benz verkehrsbedingt abbremsen. Eine 51-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf den Mercedes auf. Die Fahrerin des VW wurde leicht verletzt. Am den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Der Golf musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Trabant Cabriolet

Hünfeld. Am Dienstag (25.06.), gegen 6:55 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Trabant und einem VW Passat. Eine 37-jähriger Hünfelder wollte nach aktuellen Informationen mit seinem VW von der Großenbacher Straße nach links in den Wallweg einbiegen. Aus noch unklarer Ursache kollidierte er dabei mit dem entgegenkommenden Trabant einer 50-jährigen Hünfelderin. Diese befuhr die Großenbacher Straße in Richtung Stadtmitte. An beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Der Trabant musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Hünfeld

Radfahrer kollidieren

Fulda. Eine 53-jährige Radfahrerin aus Eichenzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (25.06.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 13:55 Uhr den Radweg entlang der Haimbacher Straße aus Richtung Langebrückenstraße kommend in Fahrtrichtung Merkurstraße. Ein 60-jähriger Tandem-Fahrer wollte nach aktuellem Kenntnisstand zeitgleich von dem rückwärtigen Bereich einer Sportstätte durch einen kleinen Zuweg auf den Radweg einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Radfahrer gestürzt

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (25.06.) erlitt ein 40-jähriger Radfahrer aus Fulda schwere Verletzungen. Er befuhr gegen 14:40 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg parallel zur Bardostraße in Fahrtrichtung von-Schildeck-Straße. In Höhe eines Hotels verlor er aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad, kam ins Schleudern und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Da bei ihm Verdacht auf Alkohol im Straßenverkehr bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Auffahrunfall

Petersberg. Ein 30-jähriger VW-Fahrer aus Hünfeld wurde bei einem Unfall am Dienstag (25.06.) schwer verletzt, ein 92-jähriger Citroen-Fahrer aus Fulda erlitt leichte Verletzungen. Der Citroen-Fahrer befuhr gegen 15.55 Uhr die einspurige B 27 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Hünfeld. In Höhe km 0.800 musste er sein Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende VW-Fahrer erkannte die Situation vermutlch zu spät und fuhr auf. Der VW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht, der Citroen-Fahrer konnte seine Fahrt mit leichten Verletzungen fortsetzen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Mit Fahrrad zusammengestoßen

Fulda. Am Dienstag (24.06.) erlitt ein 13-jähriger Fußgänger aus Fulda bei einem Unfall leichte Verletzungen. Eine 42-jährige Fahrradfahrerin befuhr gegen 17:05 Uhr die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Universitätsplatz. In Höhe der Hausnummer 5 trat plötzlich der 13-Jährige in die Fahrspur der Radfahrerin. Diese leitete unverzüglich ein Bremsmanöver ein, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Der Junge kam zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde er vor Ort untersucht und anschließend in die Obhut seiner Eltern übergeben. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Unfall

Fulda. Eine 60-jährige Ford-Fahrerin aus Fulda und eine 42-jährige Suzuki-Fahrerin aus Fulda wurden bei einem Unfall am Dienstag (24.06.) leicht verletzt. Die Ford-Fahrerin befuhr gegen 18:50 Uhr den Horaser Weg in Fahrtrichtung Niesiger Straße und wollte nach derzeit vorliegenden Informationen in die Straße Gartau abbiegen. Hierbei kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Suzuki-Fahrerin. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Rotenburg. Am Dienstag (25.06.), gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Rotenburger mit seinem E-Scooter den "Steinweg" und bog nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die "Brotgasse". Bei dem Abbiegevorgang kam er aus noch unbekannten Gründen zu Fall und verletzte sich schwer. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Am Roller entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg

Unfall beim Spurwechsel

Bad Hersfeld. Am Dienstag (25.06.), gegen 7:45 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrer aus Paderborn mit seinem Lkw samt Auflieger die B27 auf der linken Fahrspur aus Richtung Bebra kommend in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg befuhr zeitgleich die B27 auf der rechten Fahrspur direkt neben dem Lkw. Als der Lkw-Fahrer nach momentanen Informationen auf die rechte Fahrspur wechselte, kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit der Pkw-Fahrerin. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Polizeistation Bad Hersfeld

