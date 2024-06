Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Pkw-Diebstahl

Eichenzell. In der Straße "Sachsenhausen" versuchte ein männlicher Täter in der Nacht zu Mittwoch (26.06.), gegen 1.30 Uhr, ein Opel Kadett Cabrio zu stehlen. Der Täter hebelte dazu eine Tür auf, verschaffte sich Zugang zur Zündung und startete das Auto. Der Eigentümer wurde darauf aufmerksam, lief aus dem Haus, hinderte den Unbekannten an dem Diebstahl und informierte die Polizei. In der Folge ergriff der Täter die Flucht in Richtung B27. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 180 bis 185 cm groß, 35 bis 45 Jahre alt, kräftige Statur, Brille, bekleidet mit einer dunklen Mütze und einer dunklen Trainingsjacke. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

