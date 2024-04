Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen (Sieg)- Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Wissen (Sieg) (ots)

Am 09.04.2024, gegen 09:30 Uhr befuhr ein Lkw der Marke Mercedes die Rathausstraße im Stadtgebiet Wissen, um an der Straße "Im Buschkamp" abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang touchiert der Lkw mit seiner geöffneten Ladeklappe einem am Straßenrand abgestellten Pkw Audi S5. Der Lkw-Fahrer entfernte sich nach der Kollision von der Unfallörtlichkeit. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden von ca. 15.000EUR. Hinweise, insbesondere zur Person des Lkw-Fahrers, bitte an die Polizeiwache Wissen unter 02742-9350.

