POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Steimel (ots) - Am Mittwoch, 10.04.2024, kam es zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr in Steimel, Lindenallee, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter einen, in einem Mehrfamilienhaus abgestellten, schwarzen E-Scooter. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de ...

