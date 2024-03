POL-PDNR: Einbruch in Lagerhalle

Linz am Rhein (ots) - Am Sonntagabend wurde ein 35-jähriger Pkw-Fahrer am Linzer Bahnhof von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei ...

