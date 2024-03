POL-PDNR: Pkw im Parkhaus beschädigt

Bad Hönningen (ots) - Am Samstagmittag befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hönningen mit seinem Pkw die L 257 aus Richtung Hausen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Bad Hönningen. Ausgangs einer Rechtskurve kam der Fahrer mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: ...

