POL-PDNR: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Am Sonntag, 24.03.2024 zwischen 17:23 - 17:50 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Westerwaldpark in Oberhonnefeld-Gierend abgestellter roter Citroen DS4 beschädigt. Der Pkw wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Pkw beschädigt. Der/die Unfallverursacher/in flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen ...

