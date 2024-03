Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Am Sonntag, 24.03.2024 zwischen 17:23 - 17:50 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Westerwaldpark in Oberhonnefeld-Gierend abgestellter roter Citroen DS4 beschädigt. Der Pkw wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Pkw beschädigt. Der/die Unfallverursacher/in flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

