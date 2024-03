Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Betzdorf (ots)

Am 24.03.2024 im Zeitraum zwischen 10:40 Uhr und 12:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Kirche in Betzdorf, Burgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte -vermutlich beim Ein- oder Ausparken- einen anderen geparkten PKW und entfernte sich mit seinem Fahrzeug im Anschluss unerlaubt. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

