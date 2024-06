Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Zeugen gesucht!

Fulda. Ein 28-jähriger Pedelec-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (24.06.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 8.20 Uhr in Fulda die Bardostraße aus Richtung Von-Schildeck-Straße kommend in Fahrtrichtung Feuerwache. In Höhe des Parkhauses "Am Rosengarten" befuhr er den ausgewiesenen Radweg, als er nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen Pkw, welcher in gleicher Richtung unterwegs war, touchiert wurde. Der 28-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher, welcher mit einem silbernen Peugeot 207 mit Fuldaer Kennzeichen unterwegs war, beschleunigte und flüchtete in Richtung Feuerwache, ohne sich um den Verletzten und den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro zu kümmern. Der Peugeot wurde möglicherweise von einer männlichen Person im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren gefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Pkw und Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Drei Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Am Freitag (21.06.), gegen 17 Uhr, befuhren ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Morschen, ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Gladenbach und ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenstein in dieser Reihenfolge hintereinander die B324 aus Richtung Allmershausen kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Durch einen verkehrsbedingten Rückstau mussten die Fahrer bis zum Stillstand abbremsen. Der 42-jährige Pkw-Fahrer aus Neuenstein konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Pkw beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro.

Geparkter Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Am Sonntag (23.06.) in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15 Uhr parkte eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Frankfurt ihr Fahrzeug, einen weißen VW Golf, in einer Parkbucht oberhalb des Klinikums. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie frische Beschädigungen an der Beifahrertür sowie an Kotflügel und Felge vorne rechts fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken den Pkw der 52-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mauer beschädigt

Neuenstein. In der Zeit von Sonntag (23.06.), circa 20 Uhr, bis Montag (24.06.), circa 10 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Kreuzeichenstraße im Ortsteil Obergeis von der B 324 kommend. Im Bereich der Hausnummer 16 wollte der unbekannte Fahrer in Richtung Hintergasse weiterfahren. Dort touchierte er nach derzeitigen Erkenntnissen mit der Fahrzeugfront und -reifen die Gartenmauer und beschädigte fünf Mauersteine. Anschließend hat der Unbekannte vermutlich sein Fahrzeug verlassen und die Mauersteine, welche durch den Zusammenprall auf dem Boden lagen, in den Garten geworfen haben. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

2.500 Euro Sachschaden an Pkw

Bad Hersfeld. Am Montag (24.06.) in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr parkte eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen grauen VW Tiguan, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Friedrich-Ludwig-Jahnstraße Richtung Wehneberger Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das geparkte Fahrzeug durch Kratzer links am Radkasten und einer Delle an der linken Hintertür. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Montag (24.06.), gegen 7.15 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda mit seinem Fahrzeug den linken von zwei Fahrspuren für Geradeausfahrer der Reichsstraße aus Richtung Frankfurter Straße kommend in Richtung Seilerweg. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr den Fahrstreifen für Geradeausfahrer der Dudenstraße aus Richtung Breitenstraße kommend in Fahrtrichtung Bahnhof. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der 52-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht

Laubach. Am Sonntag (23.06.), zwischen 16 und 17 Uhr, kam es auf der L 3167 zwischen Altenhain und Freienseen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen Pkw-Fahrer und einem flüchtigen Beteiligten.

Der 53-Jährige aus Litauen befuhr die Landstraße aus Sellnrod kommend in Fahrtrichtung Freienseen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein Motorradfahrer in entgegengesetzte Richtung unterwegs geworden und geriet auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 53-Jährige sein Fahrzeug gegen einen rechtseitig befindlichen Leitpfosten. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Der beteiligte Motorradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Es soll sich um ein dunkles Kraftrad gehandelt haben. Der Fahrer habe einen schwarzen Motorradhelm mit roter Verschlussschnalle getragen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorradfahrer gestürzt

Schotten. Am Sonntag (23.06.), gegen 13 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha XJR 1300 die Bundesstraße von Rainrod herkommend in Richtung Schotten. Verkehrsbedingt musste er sein Motorrad abbremsen. Ein nachfolgender 28-jähriger Motorradfahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr mit seiner Kawasaki ER 650 K gegen die Yamaha. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der 28-jährige Fahrer die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte. Die Kawasaki rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen den Ford Transit Courier eines 57-jährigen Fahrers, welche die Bundesstraße in Richtung Rainrod befuhr. Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrer der Kawasaki und der Fahrer des Ford Transits leicht. Beide Fahrer wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 8.700 Euro..

Berührung mit Außenspiegel

Rudingshain. Am Montag (24.06.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Citroen C1 die Landesstraße von Rudingshain herkommend in Richtung Lauterbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam diesem ein Fahrzeug entgegen, welches sich über der Fahrbahnmitte befand. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einer Berührung der Außenspiegel, wobei der des Citroen zerstört wurde. Der Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen Wagen der Marke Ford handeln. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0.

Polizeistation Lauterbach

