Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen, Felgen und Bremsen von Auto gestohlen - Schmierereien an Schule festgestellt - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Reifen, Felgen und Bremsen von Auto gestohlen

Bad Hersfeld. Ein schwarzer Audi RS Q8 wurde in der Nacht zu Montag (24.06.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war das Fahrzeug vor einem Autohaus in der Hünfelder Straße im Ortsteil Hohe Luft abgestellt gewesen, als Unbekannte die vier Kompletträder des Autos sowie die Keramikbremsanlage der Vorder- und Hinterachse ausbauten und stahlen. Das entwendete Fahrzeugzubehör hat einen Gesamtwert von circa 45.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schmierereien an Schule festgestellt - Zeugen gesucht

Heringen. Unbekannte besprühten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (21.06.) und Sonntagmittag (23.06.) ein Schulgebäude sowie den Asphalt eines Schulhofes in der Dickesstraße mit silberner und pinker Farbe. Mitunter handelte es sich bei den Schmierereien um verfassungswidrige Zeichen. Die genaue Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell