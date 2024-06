Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht-Versuchter gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr-Baggerschaufel gestohlen-Einbruch in Tierbedarf-Einbruch in Mehrfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Alsfeld. Ein bislang Unbekannter schlug nach aktuellem Kenntnisstand am Montag (24.06.) in einer Parkanlage im Bereich der Straße "An der Hessenhalle" einem 34-jähirgen Mann aus Alsfeld aus noch unbekannten Gründen ins Gesicht. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Täter flüchtete. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Homberg (Ohm). Unbekannte lösten zwischen Freitag (21.06.) und Montag (24.06.) mehrere Radmuttern eines Traktors und öffneten das Ventil eines Reifens, sodass dieser Luft verlor. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einer Baustelle an der L3072, zwischen Homberg (Ohm) und Appenrod. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baggerschaufel gestohlen

Schotten. Von einem Grundstück in der Vogelsbergstraße stahlen Unbekannte zwischen dem 14. April und dem 22. Juni einen Tieflöffel 500 mit einer Aufnahme MS01 im Wert von rund 540 Euro. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war die Baggerschaufel unter einem Unterstand einer Viehweide gelagert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Tierbedarf

Alsfeld. Ein Tierbedarfsgeschäft in der Straße "An der Au" wurde zwischen Samstag (22.06.) und Montag (26.04.) Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam öffneten die Einbrecher eine Zugangstür zu dem Gebäude und gelangten so in den Verkaufsraum. Anschließend beschädigten sie mehrere Sicherheitskameras und Türen und durchsuchten Schränke. Ob und was genau gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Die Unbekannten verursachten rund 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alsfeld. Unbekannte brachen am Montagabend (24.06.), zwischen 21.30 Uhr und 23.10 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Haas-Straße ein. Zunächst öffneten die Einbrecher die Zugangstür gewaltsam. Anschließend entwendeten sie einen Fernseher im Wert von etwa 800 Euro und verwüsteten den Wohnraum. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell