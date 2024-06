Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Her

Bad Hersfeld. Mindestens zwei Unbekannte brachen am Sonntagnachmittag (23.06.) in ein Einfamilienhaus im Eibenweg im Stadtteil Johannesberg ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Einbrecher zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr eine Zugangstür des Gebäudes auf und gelangten so in den Wohnraum. Entwendet wurde ersten Informationen zufolge nichts. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

