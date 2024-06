Polizei Paderborn

POL-PB: Achtung! - Taschendiebe sind in Supermärkten aktiv

Kreis Paderborn (ots)

(FD) Die Polizei Paderborn warnt vor Taschendieben im Kreisgebiet. Besonders in drei Supermärkten waren die Täter am Dienstag, 11. Juni, aktiv. Zu einem Taschendiebstahl kam es in einem Supermarkt an der Detmolder Straße in Bad Lippspringe. Einer 86-jährigen Frau wurde das Portmonee aus der Jackentasche entwendet. Einer weiteren 76-Jährigen wurde die Geldbörse in einem Supermarkt am Wallgraben in Salzkotten aus der Jackentasche gestohlen. Auch in einem Delbrücker Supermarkt am Brenkenkamp wurde ein 70-jähriger Mann Opfer der Taschendiebe. Die Polizei warnt vor Taschendiebstählen und rät dazu, Portmonee und wichtige Dokumente nicht offen im Einkaufswagen oder in der Handtasche aufzubewahren, sondern diese eng am Körper zu tragen. Führen Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Geld- und Kreditkarten sowie Mobiltelefonen mit sich. Werden Sie misstrauisch, wenn Fragensteller im Supermarkt allzu nah heranrücken. Warnen Sie ältere Angehörige vor der Diebstahlmasche. Weitere Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl finden Sie unter: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs/

