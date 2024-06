Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrrad- und Pedelcdiebstahl in Paderborn

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte stahlen von Sonntag, 08.06., auf Montag, 10.06. ein Pedelec und ein Fahrrad in Paderborn.

Der 73-jähriger Besitzer des Fahrrades bemerkte den Diebstahl am Montagvormittag. Der verschlossenen Schuppen eines Mehrfamilienhausen an der Christoph-Tölle-Straße, in dem sich das ebenfalls verschlossene Fahrrad befunden hatte, war aufgebrochen worden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Auch das Pedelec einer 40-jährigen Frau war angeschlossen, als sie es am Sonntag, 09.06. am Haus an der Erzbergerstraße abstellte. Der Diebstahl fiel ebenfalls am Montagmorgen auf. Es entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht und Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise bitte an die Paderborner Polizei unter 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell