Polizei Paderborn

POL-PB: Feuer in Kleingartenanlage

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(MH) Nach einem Brand innerhalb einer Kleingartenanlage am Lohweg in Salzkotten-Niederntudorf am Sonntagnachmittag, 09. Juni, geht die Polizei Paderborn von einer fahrlässigen Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Gegen 14.20 Uhr meldete ein Zeuge, dass auf einem Kleingartengrundstück eine Gartenhütte, ein Carport und ein Holzlager sowie auf einem Nachbargrundstück ein alter zu einer Gartenlaube umgebauter Wohnwagen brennen würden. Darüber hinaus gab der Zeuge an, drei Heranwachsende gesehen zu haben, die sich schließlich von der Kleingartenanlage entfernt hätten. Die Feuerwehr Niedern- und Oberntudorf konnte den Brand löschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zu verdächtigen Personen sagen können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

