Polizei Paderborn

POL-PB: Bilanz der polizeilichen Anhalte- und Sichtkontrollen in der Marienstraße vom Wochenende

Paderborn (ots)

(MH) Die Polizei Paderborn hat in der Zeit von Freitagabend, 07. Juni, auf Samstagmorgen, 08. Juni, sowie von Samstagabend auf Sonntagmorgen, 09. Juni, erneut einen Schwerpunkteinsatz in der Paderbornern Innenstadt durchgeführt.

Die Einsatzkräfte waren überwiegend im Bereich der Marienstraße unterwegs, kontrollierten aber auch das Geschehen an der Rosenstraße. 25 Personen überprüften und kontrollierten die Beamtinnen und Beamten im Rahmen der Anhalte- und Sichtkontrollen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gegen vier Personen wurde ein Platzverweis für die Innenstadt ausgesprochen. Da zwei Männer der Anweisung nicht nachkommen wollten, wurden sie in Gewahrsam genommen. Drei weitere Personen erhielten nach Streitigkeiten vor einer Diskothek an der Marienstraße ebenfalls Platzverweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag blieb das Geschehen ebenfalls unauffällig. Eine gegen 05.15 Uhr gemeldete Schlägerei unter britischen Soldaten konnte durch die eintreffenden Einsatzkräfte nicht mehr festgestellt werden. Kurze Zeit später wurde der Polizei ein Raubdelikt im Bereich der Rosenstraße gemeldet. Eine 19-jährige Frau gab an, von einem dunkelhäutigen Mann bestohlen worden zu sein. Dieser sei im Anschluss in Richtung Westernstraße geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung führte zu einem Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung weiterer Zeugen passte. Er wurde vorläufig festgenommen. Das Diebesgut sowie ein durch den Mann mitgeführtes Fahrrad stellte die Polizei sicher.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell