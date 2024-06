POL-PB: 20-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Paderborn (ots) - (MH) Nach einem Einbruch in ein Geschäft an der Marienloher Straße in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter zerstörten am Sonntag, 09. Juni, gegen 03.00 Uhr eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ein Zeuge gab an, zur Zeit des Einbruchs einen weißen Kastenwagen ohne Aufschrift vor ...

