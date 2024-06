Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Reihenhaus

Paderborn-Wewer (ots)

(MH) Unbekannte Täter sind am Freitagmorgen, 07. Juni, zwischen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr, in ein Reihenhaus an der Straße Wiesenweg in Paderborn-Wewer eingebrochen. Sie verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell