Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Betrüger nehmen Seniorin Geld ab - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag übergab eine 69-Jährige aus Haltern am See einem bislang unbekannten Mann eine nicht unerhebliche Summe Bargeld.

Zuvor meldete sich ein Unbekannter telefonisch bei der Seniorin und gab sich als angeblicher Polizeibeamter aus. Er erzählte von mehreren Überfällen in der Nähe ihres Wohnhauses und gab an, dass die angeblichen Banden auch die Seniorin im Visier haben. Auf betrügerische Weise schaffte der Anrufer es, dass die Frau zu ihrer Bank fuhr und die Bargeldsumme abholte. Zuhause kam es zu einem erneuten telefonischen Kontakt, bei welchem man die Übergabe unter der Benennung eines Passwortes an der Haustür vereinbarte. Gegen 13:15 Uhr erschien der unbekannte Tatverdächtige an der Wohnanschrift auf der Ahornstraße und nahm das Geld entgegen. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175cm - 180cm, schlanke Statur, heller Hauttyp, kurze blonde Haare, weißer Pulli, helle Jeanshose, akzentfreies Deutsch

Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 zu melden.

An dieser Stelle möchten wir erneut auf die große Zahl verschiedener Betrugsmaschen hinweisen. Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen rund um das Thema. Schützen Sie sich vor Betrügern und informieren Sie beim leisesten Verdacht die Polizei.

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell