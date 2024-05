Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Oer-Erkenschwick: Unfallfluchten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Dienstag zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr wurde das Auto eines 73-Jährigen aus Gelsenkirchen durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Der Mann parkte seinen Nissan Quashqai in diesem Zeitraum an der Hochstraße. Der Schaden befindet sich an der hinteren rechten Tür und am dortigen Kotflügel und wird auf 4000 Euro geschätzt.

Oer-Erkenschwick:

Auf einem Parkplatz einer Firma am Hübelkamp kam es am Dienstag (4.30 Uhr - 15:30 Uhr) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der rote Ford eines 63-Jährigen aus Bochum wurde vorne rechts beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne für den Schaden aufzukommen.

Hinweise zu den Unfällen werden unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell