Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Festnahmen nach Streit in Stadtpark

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Recklinghausen:

Nach dem Vorfall im Stadtpark, bei dem ein junger Mann lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden 18- und 20-jährigen Männer aus Oer-Erkenschwick sollen am vergangenen Freitagabend mit dem 23-jährigen in Streit geraten sein und ihn dann mit einem gefährlichen Gegenstand attackiert haben. Der Vorwurf: Versuchter Totschlag. Der 23-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, die heute Morgen mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften vollstreckt wurden. Die beiden jungen Männer konnten in ihren Wohnungen widerstandslos und unverletzt festgenommen werden. In einer der Wohnungen konnte eine PTB-Waffe sowie ein Messer gefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zum Tathergang und zum Motiv dauern weiter an.

Für die Staatsanwaltschaft Bochum: StA Hagemann

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: KHK Schürmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell