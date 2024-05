POL-RE: Dorsten: Neue Informationen zum Einbruch am Orthöver Weg

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Am Schoolkamp versuchten unbekannte Täter am Freitag in der Zeit von 00:30 Uhr bis 5.00 Uhr die Haustür einer Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Auch an einem Nachbarhaus kam es in dieser Zeit zu einem solchen Einbruchsversuch. Hinweise zu möglichen Tätern liegen bisher nicht vor. Am Freitag im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 22:20 Uhr ...

mehr