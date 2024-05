Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl/Herten: Einbrüche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Schoolkamp versuchten unbekannte Täter am Freitag in der Zeit von 00:30 Uhr bis 5.00 Uhr die Haustür einer Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Auch an einem Nachbarhaus kam es in dieser Zeit zu einem solchen Einbruchsversuch. Hinweise zu möglichen Tätern liegen bisher nicht vor.

Am Freitag im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 22:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Haushaltsgeräte einer 51-Jährigen. Dazu hebelten sie eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf der Grünewaldstraße auf.

Marl:

Auf der Carl-Duisberg-Straße hebelten Unbekannte am Freitag (17:15 Uhr-19:45 Uhr)die Kellertür eines Zweifamilienhauses und im Anschluss die Tür der Erdgeschosswohnung auf. Sie entwendeten eine vierstellige Summe Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte.

Herten:

Eine 81-Jährige Anwohnerin einer Erdgeschosswohnung auf der Hospitalstraße traf am Samstagmorgen um 09:40 Uhr auf einen Einbrecher. Dieser verschaffte sich zuvor über ein geöffnetes Fenster Zutritt zum Schlafzimmer und flüchtete bei Erblicken der Hertenerin auch so. Er entwendete Bargeld und Schmuck.

Der Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, wird wie folgt beschrieben:

ca. 170 cm - schlanke Statur - ca. 35 Jahre alt - gepflegtes Erscheinungsbild - bekleidet mit grauer kurzer Hose, grauem T-Shirt, grauer Kappe

Hinweise zu den Einbrüchen werden unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell