Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit Verletzten

Recklinghausen (ots)

Im Kreuzungsbereich Blitzkuhlenstraße/ Alte Grenzstraße kam es am heutigen Tage um 09:59 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Eine 29-Jährige aus Datteln war auf der Blitzkuhlenstraße in Richtung Herner Straße unterwegs. In der Kreuzung kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einer von links kommenden 25-Jährigen aus Datteln. Durch den Unfall wurde die Frau aus Datteln leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeibeamten schätzen den Gesamtschaden auf 8000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zum Zeitpunkt des Unfalles war die dortige Ampel außer Betrieb.

