Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sperrmüllhaufen abgebrannt

Rottleben (ots)

Am Donnerstagmorgen brannte gegen 5.45 Uhr an der Wippermühle in Rottleben im Kyffhäuserkreis ein Sperrmüllhaufen lichterloh. Bislang unbekannte Täter hatten den Haufen, der sich unter anderem aus Styropor- und Kabelresten sowie Pressspanplatten zusammensetzte, in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Umweltdeliktes und Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell