LPI-NDH: Anzeigen gegen Fahrerin eines S-Pedelec

Worbis (ots) - In der vergangenen Nacht wurde durch Unbekannte ein Toyota vom Modell Corolla Verso entwendet, der auf einem Parkplatz in der Straße der Solidarität abgestellt war. Der Diebstahl des Fahrzeuges ereignete sich in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 00.45 Uhr. Der Wert des Autos beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Wer Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu ...

