LPI-NDH: Zeugenaufruf: Mit Verkehrsschild kollidiert und Unfallort verlassen - Wer kann Hinweise geben?

Gorsleben (ots) - Am Montagnachmittag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Bürgerhaus in Gorsleben im Gartenweg ein. Die Tat ereignete sich zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge wurde durch die Täter nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 400 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden. Aktenzeichen: 0104526 Rückfragen bitte ...

mehr