POL-PB: 66-Jähriger verstirbt bei Alleinunfall

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (MH) Ein oder mehrere Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 05. Juni, 20.00 Uhr, auf Donnerstag, 06. Juni, 08.40 Uhr, in das Waldbad in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen. Sie verschafften sich über die Hausmeisterwohnung Zugang zu dem Gelände, brachen in den dortigen Bürotrakt ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

