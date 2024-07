Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am Montag (15.07.2024) ein Auto an der Gartenstraße aufgebrochen und daraus eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen. Der 25 Jahre alte Besitzer parkte sein Auto um 07.00 Uhr an der Gartenstraße. Als er gegen 14.30 Uhr an sein Auto zurückkehrte, stellte er das Fehlen seiner Geldbörse fest. In dieser befanden sich mehrere Tausend Euro Bargeld, sowie diverse Bankkarten und Ausweisdokumente. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

