POL-D: Nachtragsmeldung - Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Schwerer Verkehrsunfall bei Rees - Mann im Krankenhaus gestorben

Düsseldorf (ots) - Wie bereits berichtet kam es am frühen Abend des 15. August 2024 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Rollstuhlfahrer ist von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5844899 Der Mann erlag am 01. September 2024 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Rückfragen bitte ...

