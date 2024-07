LPI-SHL: Ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss

Krayenberggemeinde (ots) - Unbekannte Täter legten am Samstag im Zeitraum von 16:00 Uhr - 20:00 Uhr eine große Anzahl alter Autoreifen auf einer Wiese in der Krayenberggemeinde, Ortsteil Merkers in der Salzunger Straße ab. Zeugen, die Hinweise zu dem/den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 unter der Angabe des Aktenzeichens 0186829/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr