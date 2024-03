LPI-SHL: Fassade beschädigt und geflüchtet

Floh-Seligenthal (ots) - Wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich ein 31-jähriger Mann verantworten. Beamte der Meininger Polizei kontrollierten ihn Montagvormittag, als er in der Straße An der Bahn in Floh-Seligenthal mit einem E-Scooter unterwegs war. Am Gefährt war kein gültiges Versicherungkennzeichen angebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

