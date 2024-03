Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bäumchen umgefahren

Metzels (ots)

Eine 53-jährige Transporterfahrerin befuhr Montagabend die Straße Rotwinde in Metzels. An einer Fahrbahnverengung fuhr sie nicht, wie vorgeschrieben, links am Hindernis vorbei, sondern geradeaus. Sie prallte mit dem Transporter gegen einen kleinen Baum, der daraufhin umstürzte. Die Fahrerin blieb unverletzt und am Auto enstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell