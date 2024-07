LPI-SHL: Altreifen entsorgt

Suhl (ots) - Opfer von Dieben wurde am 19.07.2024, gegen 21:30 Uhr, in Suhl ein 68-jähriger Mann aus Baden-Württemberg. Wie der Rentner gegenüber der Polizei angab, war der Senior im Begriff in sein Fahrzeug in der Bahnhofstraße einzusteigen. Plötzlich wurde er jedoch von einem unbekannten gegen die Hand geschlagen, sodass die Geldbörse zu Boden fiel und von dem Unbekannte mitgenommen wurde. Der Tatverdächtige ...

