POL-HAM: Einbruch in Großhandel an der Römerstraße

Hamm-Mitte/-Pelkum (ots) - Unbekannte Täter zündeten in der Nacht am Sonntag, 26. Mai, mehrere Müllbehälter mutmaßlich während ihres Weges vom Hammer Westen nach Pelkum an. Gegen 1.45 Uhr brannten zwei Mülleimer an der Bushaltestelle "Wilhelmsplatz", wenig später gegen 1.55 Uhr ein Abfallbehälter an der Haltestelle "Lohauserholzstraße" an der Wilhelmstraße. ...

