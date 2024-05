Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vom Hammer Westen bis nach Pelkum: Mehrere Müllbehälter in Brand gesetzt

Hamm-Mitte/-Pelkum (ots)

Unbekannte Täter zündeten in der Nacht am Sonntag, 26. Mai, mehrere Müllbehälter mutmaßlich während ihres Weges vom Hammer Westen nach Pelkum an.

Gegen 1.45 Uhr brannten zwei Mülleimer an der Bushaltestelle "Wilhelmsplatz", wenig später gegen 1.55 Uhr ein Abfallbehälter an der Haltestelle "Lohauserholzstraße" an der Wilhelmstraße.

Gegen 3 Uhr brannten drei Mülltonnen auf einem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses am Kobbenskamp und eine Altpapiertonne am Wiesenacker.

Gegen 4 Uhr endeten die Reihe der Sachbeschädigungen an einem Mehrfamilienhaus an der Moltkestraße. Hier zündeten die Tatverdächtigen weitere drei Abfallbehälter an.

Ein Zeuge konnte gegen 3 Uhr zwei männliche Jugendliche beobachten, die kurz vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte zu Fuß flüchteten. Beide sollen 16 bis 18 Jahre alt sein, einer mit großer Statur trug einen weißen Kapuzenpullover, der andere mit kleiner Statur war mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. Die Gesamtschadenssummer liegt im unteren vierstelligen Bereich.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell