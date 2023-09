POL-BN: Bonn-Zentrum: 36-Jähriger durch Messerstich verletzt

Rheinbach (ots) - Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach zwei Verkehrsunfallfluchten, die sich vermutlich in der Nacht zu Donnerstag (28.09.2023) im Rheinbacher Stadtteil Oberdrees zugetragen haben. In den beiden Unfallörtlichkeiten, in der Straße Schornbusch (Höhe Hausnummer 7b) und in der Schulstraße (Höhe Hausnummer 37), wurden jeweils ...

