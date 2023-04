Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt: Einbruch in Eventlocation - Junge Tatverdächtige von Diensthund Axel gestellt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Heute Nacht konnte die Polizei Düsseldorf drei junge Tatverdächtige bei einem Einbruch in eine Eventlocation im Stadtteil Heerdt stellen. Diensthund Axel unterstützte seine Kollegen erfolgreich bei der Festnahme. Beobachtet hatte die Tat ein aufmerksamer Anwohner.

Um 03:00 Uhr griff der Zeuge zum Telefon und wählte die 110, als er sah, dass zwei maskierte Personen offensichtlich gerade dabei waren, in das Gebäude einer Eventlocation an der Krefelder Straße einzubrechen. Ein Dritter stand ganz offensichtlich "Schmiere". Zahlreiche Streifenteams machten sich auf den Weg zum Tatort und umstellten zügig das Gebäude. Darunter auch ein Hundeführer mit seinem Diensthund Axel. Es dauerte nicht lange, bis die Spürnase die Witterung aufgenommen hatte. Auf dem Innenhof des Objekts machte ein 15-jähriger Tatverdächtiger dann auch nähere "Bekanntschaft" mit Axel. Davon beeindruckt, kam ein 18-jähriger Mittäter aus seinem Versteck und konnte von Einsatzkräften festgenommen werden. Der dritte Tatverdächtige hatte sich noch vor Eintreffen der Polizei entfernt. Schnell hatten die Beamten jedoch Hinweise auf den Flüchtigen. Der 17-Jährige stellte sich im Laufe der Nacht bei der Polizei. Die drei Deutschen sind in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Der 15-Jährige und der 18 Jahre alte Mann wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

