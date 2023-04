Polizei Düsseldorf

POL-D: Achtung Taschendiebe! - "Antänzer" unterwegs - Videobeobachtung überführt 15- und 16-jährige Tatverdächtige - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Altstadt - Wieder einmal führten die wachen Augen des Videobeobachters der Polizeiinspektion Mitte (Altstadtwache) in der Nacht zum Ostermontag (10.4.) zur Festnahme von zwei Taschendieben. Die beiden 15- und 16 Jahre alten Marokkaner stehen im Verdacht, mindestens einem Altstadtbesucher das Handy entwendet zu haben. Dieses warfen die Tatverdächtigen beim Zugriff weg. Es erfolgte die Sicherstellung und die Herausgabe an den Geschädigten. Er selbst hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt.

Am frühen Montagmorgen waren die beiden Jugendlichen in der Altstadt auf Diebestour unterwegs. Der Videobeobachter konnte mehrmals sehen, wie die beiden Besucher antanzten und ablenkten. Hierbei blieb es nach jetzigem Stand bei Versuchen, bis es gegen 02:50 Uhr in der Mertensgasse unter den Augen des Videobeobachters zu einer vollendeten Tat kam. Als die Beamten hinzueilten, legten die Beschuldigten sofort das Handy ab. Kurz nach der Festnahme erschienen weitere Geschädigte in der Altstadtwache, um Anzeige zu erstatten. Die Sachverhalte konnten bislang dem Duo nicht zugeordnet werden. Das Diebesgut (Handys) bleiben verschwunden. Der 15-Jährige randalierte bei seiner Ingewahrsamnahme und stürzte. Er musste in der Nacht behandelt werden. Anschließend wurde er entlassen. Der 16-Jährige wurde einer Jugendschutzeinrichtung zugeführt.

