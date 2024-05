Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrerin nach leichtem Zusammenstoß mit Auto gesucht

Sundern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Auto sucht die Polizei nach Hinweisen. Bereits am 10. Mai (Freitag) kam es zu dem Unfall an der "Silmecke". Die unbekannte Radfahrerin war gegen 14:15 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, als eine 52-jährige Frau aus Sundern mit ihrem roten Auto aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin gab der Autofahrerin gegenüber an, unverletzt zu sein. Dann fuhr sie weiter. Die 52-Jährige stellte aber einen Schaden an ihrem Auto fest. Nach der Straßenverkehrsordnung müssen die Unfallbeteiligten ihre Personalien angeben. Die Fahrradfahrerin soll ungefähr 16-18 Jahre alt sein und kurze braune Haare haben. Wer kann Angaben machen? Die Polizeiwache in Sundern nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02933 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell