Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alleinunfall

Bestwig (ots)

Am Montag gegen 17:55 Uhr wurden die Beamten zu einem Alleinunfall auf der K 16 gerufen. Ein 23-jähriger Olsberger befuhr die Strecke von Gevelinghausen in Fahrtrichtung Heringhausen. Auf einer Kuppe in einer Rechtskurve überholte er ein anderes Auto. Beim Einscheren nach dem Überholvorgang kam er mit seinem Pkw in einer Linkskurve ins Schleudern. Der Olsberger kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Auto und touchierte zwei Bäume. Kurz darauf entzündete sich der Motor des Pkw. Der Brand konnte schnell durch Zeugen gelöscht werden. Der 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell