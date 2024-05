POL-HAM: Rucksack aus Auto geklaut - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Hamm-Herringen (ots) - Vegetarier scheinen die Diebe, die in der Nacht zu Freitag, 24. Mai, in einen Hofladen an der Beiseystraße eingebrochen sind, nicht zu sein: Nebst Bargeld und anderen Lebensmitteln stahlen sie einige Packungen Wurst. In den Laden gelangten sie zwischen 22.30 Uhr und 6 Uhr, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Auf ihrem Beutezug verteilten die Unbekannten einige Gegenstände auf dem Boden. ...

