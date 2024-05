Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto kommt von Fahrbahn ab - eine Person verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Am Montag, 27. Mai, um 16.52 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Werler Straße/Unnaer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Mann verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Jaguar die Werler Straße in Richtung Werl und wollte nach links auf die Unnaer Straße abbiegen. Während des Abbiegevorganges verlor der Autofahrer, aus noch nicht geklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 67-Jährige überfuhr einen Gehweg, durchbrach mit seinem Pkw einen Zaun und kam vor einer Betontreppe des angrenzendes Gebäudes zum Stehen. Der Grund für das Abkommen von der Fahrbahn könnte in einem kurzfristigen medizinischen Notfall liegen, die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt und musste deshalb in ein Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr bestand nicht. Außerdem entstand durch den Unfall Sachschaden an Zaun, Treppe und Auto in einer Höhe von insgesamt etwa 10.500 Euro. (hp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell