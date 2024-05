Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad entwendet

Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen?

Hückelhoven (ots)

Eine 15-Jährige Hückelhovenerin stellte am Donnerstag (23. Mai) gegen 14 Uhr ihr hellgrünes E-Bike der Marke Kellys verschlossen an der Straße Am Landabsatz ab. Als sie zurückkam, war das Rad samt Schloss verschwunden. Sie konnte das Zweirad jedoch orten und bemerkte an der Örtlichkeit zwei Personen, die mit ihrem Fahrrad an ihr vorbeifuhren. Einer der Männer war etwa 18 bis 20 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte kurze Haare, bzw. eine Glatze. Dieser Mann war komplett schwarz gekleidet. Der zweite Unbekannte war etwa 170 Zentimeter groß, trug eine dunkelblaue Kappe, eine schwarze Jacke sowie eine Jeans. Wer kann Angaben zum Verbleib des E-Bikes oder zur Identität der Täter machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell