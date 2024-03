POL-EU: Polizei beendet Protestaktionen - Mehrere Personen im Gewahrsam

Mechernich (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (6. März), 18 Uhr, bis Donnerstag (7. März), 7 Uhr, bohrten Unbekannte die Schiebetüre von einem Pkw in der Straße Auf dem Daniel in Mechernich-Kommern sowie von einem Pkw im Kiefernweg in Mechernich auf. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Arbeitsmaschinen entwendet. Die Tatbeute beläuft sich insgesamt auf einen unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Es wurden Anzeigen bezüglich des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen gefertigt. ...

